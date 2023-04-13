Телеком

20:18 13.04.2023

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

2 хв читати
Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

Асоціація IT Ukraine звернулася до віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з ініціативою запровадження загальнонаціональної програми відмови від програмного забезпечення походженням із країни-агресора, зокрема й через ухвалення відповідних змін до законодавства, повідомив СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко.

"Ми пропонуємо провести робочу зустріч з представниками органів влади, які можуть вплинути на рішення щодо заборони використання в Україні програмного забезпечення походженням із країни-агресора. Нещодавно IT Ukraine Association направила листа віцепрем'єру – міністру цифрової інформації Михайлу Федорову, в якому звернула увагу на те, що в Україні є багато вітчизняних програмних продуктів, які успішно замінюють російські", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Щербатенко наголосив на необхідності посилити консолідацію держави та бізнесу для зниження потенційних ризиків для безпеки держави з боку російських програмних продуктів.

"Зараз під час війни і великий бізнес, і державні компанії, і МСБ продовжують використовувати російський софт, і багато компаній надають послуги з продажу та впровадження російського софту", - сказав СЕО IT-Enterprise, зазначивши, що йдеться не тільки про підтримку агресора, а й про загрозу з точки зору безпеки.

За його словами, в Україні без обмежень працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах ЄС, і російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, Бітрікс). Причому оцінити кількість користувачів російськими програмними продуктами або їхніми клонами дуже складно, оскільки системні дослідження на цю тему не проводилися.

"Ми розраховуємо, що державні менеджери, які розуміють усю складність проблематики, долучаться до вирішення і цього виклику і винесуть тему на суспільний порядок денний", - сказав Щербатенко.


Із повною версією інтерв'ю СЕО IT-Enterprise Олега Щербатенка можна ознайомитися на головній сторінці вебсайту "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

Теги: #рф #пз #заборона #ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 13.04.2023
Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

09:49 13.04.2023
Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

07:56 13.04.2023
ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

07:46 13.04.2023
Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

07:46 13.04.2023
ССО за допомогою "HIMARS" знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"

ССО за допомогою "HIMARS" знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"

07:26 13.04.2023
Гутерреш "у жаху" від поширеного відео з розправою над українським військовополоненим

Гутерреш "у жаху" від поширеного відео з розправою над українським військовополоненим

01:27 13.04.2023
Борель відреагував на звірство РФ: Це мерзенне порушення Женевських конвенцій

Борель відреагував на звірство РФ: Це мерзенне порушення Женевських конвенцій

21:41 12.04.2023
РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

20:00 12.04.2023
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

19:14 12.04.2023
Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

ОСТАННЄ

GlobalLogic презентувала у Львові "розумні" дефібрилятори та біонічний протез руки

IT-компанії поки що не забронювали жодного військовозобов'язаного співробітника за новою процедурою - асоціація IT Ukraine

Twitter перестав існувати як самостійна компанія, увійшовши до складу X Corp.

В Україні у 2022 році найчастіше звільняли співробітників невеликих IT-компаній - DOU

В Україні зросла кількість абонентів мобільного зв'язку, які скористалися послугою переходу до іншого оператора зі збереженням номера

"Брати Супер Маріо в кіно" допомогли IMAX і Cinemark установити рекорди зборів і відвідуваності

Твіттер скасував обмеження щодо акаунтів представників російської влади

Мінторг США розглядає запровадження заходів щодо продукції "Лабораторії Касперського"

EcoFlow планує відкрити 5-7 магазинів протягом 2 років

"Нова пошта" розмістила облігації серії "C" на 800 млн грн для інвесторів, має намір випустити облігації серії "D"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА