Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

Асоціація IT Ukraine звернулася до віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з ініціативою запровадження загальнонаціональної програми відмови від програмного забезпечення походженням із країни-агресора, зокрема й через ухвалення відповідних змін до законодавства, повідомив СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко.

"Ми пропонуємо провести робочу зустріч з представниками органів влади, які можуть вплинути на рішення щодо заборони використання в Україні програмного забезпечення походженням із країни-агресора. Нещодавно IT Ukraine Association направила листа віцепрем'єру – міністру цифрової інформації Михайлу Федорову, в якому звернула увагу на те, що в Україні є багато вітчизняних програмних продуктів, які успішно замінюють російські", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Щербатенко наголосив на необхідності посилити консолідацію держави та бізнесу для зниження потенційних ризиків для безпеки держави з боку російських програмних продуктів.

"Зараз під час війни і великий бізнес, і державні компанії, і МСБ продовжують використовувати російський софт, і багато компаній надають послуги з продажу та впровадження російського софту", - сказав СЕО IT-Enterprise, зазначивши, що йдеться не тільки про підтримку агресора, а й про загрозу з точки зору безпеки.

За його словами, в Україні без обмежень працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах ЄС, і російський софт, який підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, Бітрікс). Причому оцінити кількість користувачів російськими програмними продуктами або їхніми клонами дуже складно, оскільки системні дослідження на цю тему не проводилися.

"Ми розраховуємо, що державні менеджери, які розуміють усю складність проблематики, долучаться до вирішення і цього виклику і винесуть тему на суспільний порядок денний", - сказав Щербатенко.



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