США видалили конфіденційне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед його падінням у Чорне море

Сполучені Штати встигли видалити конфіденційне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед його падінням у Чорне море для того, щоб завадити Росії отримати секретну інформацію, повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

"Кроки з видалення програмного забезпечення були зроблені після зіткнення безпілотника з двома російськими винищувачами Су-27. Російські винищувачі скинули авіаційне паливо перед американським безпілотником рано вранці у вівторок, після чого один із російських винищувачів зіткнувся з безпілотником, пошкодивши його пропелер і змусивши США скинути його в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що у США немає жодного корабля ВМС у Чорному морі, що зробить будь-яку спробу американських військових витягти БПЛА з дна "вкрай складною і тривалою".