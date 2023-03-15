Події

20:22 15.03.2023

США видалили конфіденційне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед його падінням у Чорне море

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Сполучені Штати встигли видалити конфіденційне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед його падінням у Чорне море для того, щоб завадити Росії отримати секретну інформацію, повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

"Кроки з видалення програмного забезпечення були зроблені після зіткнення безпілотника з двома російськими винищувачами Су-27. Російські винищувачі скинули авіаційне паливо перед американським безпілотником рано вранці у вівторок, після чого один із російських винищувачів зіткнувся з безпілотником, пошкодивши його пропелер і змусивши США скинути його в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що у США немає жодного корабля ВМС у Чорному морі, що зробить будь-яку спробу американських військових витягти БПЛА з дна "вкрай складною і тривалою".

 

 

 

Теги: #пз #бпла #видалення

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