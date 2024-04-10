Економіка

10:29 10.04.2024

Мінсільгосп Польщі прибрав із відкритого доступу список компаній-імпортерів технічного зерна з України

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Мінсільгосп Польщі прибрав із відкритого доступу список компаній-імпортерів технічного зерна з України

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський видалив із відкритого доступу на сайті Мінсільгоспу Польщі список суб'єктів, які імпортували так зване технічне зерно з України.

У Мінсільгоспі нагадали, що впродовж кількох місяців на їхньому сайті був доступний список компаній-імпортерів зерна з України, який у суспільному сприйнятті вважався списком суб'єктів, що імпортували т.зв. технічне зерно. Це призвело до негативних наслідків у багатьох компаніях.

"Я не можу повернути назад ні час, ні рішення моєї попередниці, міністра Анни Гембіцької, яка, оприлюднивши список, не помітила можливих шкідливих наслідків таких дій", - ідеться у зверненні міністра на офіційному сайті Мінсільгоспу.

За інформацією Секерського, з моменту публікації списку до Мінсільгоспу Польщі надійшло безліч скарг, вимог внести виправлення і заяв про судові позови.

"Це підтвердило мою впевненість у тому, що рішення оприлюднити список було помилковим і безвідповідальним. Тому я вирішив видалити цей список із сайту Міністерства сільського господарства та сільського розвитку", - пояснив своє рішення міністр.

Секерський вибачився перед усіма суб'єктами господарювання зі списку, які зазнали будь-яких збитків або зіткнулися з проблемами внаслідок цього рішення.

Як повідомлялося, Мінсільгосп Польщі в листопаді 2023 року оприлюднив на своєму сайті список компаній, які імпортували у 2022-2023 рр. зерно з України, що складався з 62 сторінок.

Представники польського зернового ринку розкритикували рішення Мінсільгоспу Польщі оприлюднити список компаній-імпортерів.

Теги: #зерно #списки #польща #видалення

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