18:06 19.09.2025

ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід підозрюваного у справі щодо корупції під час закупівлі програмного забезпечення (ПЗ) для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Йдеться про пособника організатору злочину - працівника однієї з компаній, підконтрольних організатору.

“Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків”, - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні посадовці Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду, причетних до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, що завдала державному бюджету понад 29 млн грн збитків.

