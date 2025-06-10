Apple оновила дизайн ОС і представила нові функції, але ШІ-версія Siri поки що не готова

Американська Apple Inc. під час своєї Всесвітньої конференції розробників (WWDC) у понеділок представила нові програмні функції своїх пристроїв.

Зокрема, з'явилася функція миттєвого перекладу, яка працюватиме з телефонними дзвінками, повідомленнями і застосунком FaceTime і дасть змогу в режимі реального часу спілкуватися з тими, хто розмовляє іншою мовою.

Компанія також представила нові функції групових чатів, включно з опитуваннями, перекладами Apple Cash і встановленням фону для повідомлень.

Дизайн операційних систем Apple зазнав значних змін і буде єдиним для всіх платформ. Передбачається, що нова напівпрозора тема Liquid Glass ("рідке скло") дасть змогу візуально зробити екран пристрою більшим.

Крім того, компанія змінила підхід до нумерації операційних систем і буде іменувати їх виходячи з майбутнього року. Так, нова ОС для смартфонів називатиметься iOS 26. Її вихід традиційно очікується восени, проте бета-версія буде доступна вже в липні. Систему підтримуватимуть пристрої, від iPhone 11.

Apple також уперше відкриє розробникам застосунків доступ до своїх ШІ-моделей. На першому етапі їм будуть доступні порівняно невеликі моделі, які можна запускати без підключення до інтернету і які оптимізовані для таких завдань, як анотування тексту.

Одночасно нова версія голосового помічника Siri ще не готова, заявив старший віцепрезидент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі. За його словами, компанії потрібно "більше часу, щоб досягти нашої високої планки якості".

На минулорічній конференції Apple обіцяла інтегрувати в Siri чат-бот ChatGPT, який зможе відповідати на запитання користувача і створювати документи за його запитом.

Apple все ще значно відстає в галузі ШІ від інших технологічних гігантів, таких як Microsoft, Google і Meta, зазначає The Wall Street Journal.

WWDC триватиме до п'ятниці.

Акції Apple дешевшають на 0,1% під час попередніх торгів у вівторок. За підсумками регулярної сесії напередодні вони втратили в ціні 1,2%.