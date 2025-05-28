Держспецзв'язку та Національний центр кібербезпеки Фінляндії підписали меморандум про співпрацю

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України та Національний центр кібербезпеки Фінляндії (NCSC-FI) уклали меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту, повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

"У межах участі в 17-й Міжнародній конференції по конфліктах в кіберпросторі CyCon 2025, яка проходить 27 - 30 травня в Таллінні (Естонія), між Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Національним центром кібербезпеки Фінляндії (NCSC-FI) було укладено меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що сторони домовилися вживати спільних заходів щодо: обміну інформацією щодо політик, процедур та найкращих практик кібербезпеки; обміну інформацією про кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози; повідомлення про кіберінциденти, включаючи спроби порушення інформаційної безпеки; надання консультаційної та інформаційної допомоги у розв’язанні та розслідуванні кіберінцидентів та усуненні їхніх наслідків; обміну взаємними рекомендаціями та найкращими практиками щодо кіберзагроз для вдосконалення відповідних систем управління кіберінцидентами, систем реагування та відновлення після кіберінцидентів.

Голова Держспецзв’язку Олександр Потій подякував фінським партнерам за співпрацю та підтримку. Генеральний директор NCSC-FI Анссі Карккайнен підкреслив, що співпраця зміцнить безпеку та стійкість обох країн.