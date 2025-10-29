Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) зробила заяву щодо оприлюдненої Національним антикорупційним бюро (НАБУ) інформації про оголошення підозри посадовцям відомства.

"Не вперше правоохоронні органи виходять зі схожими заявами, зокрема, стосовно Держспецзв’язку. Станом на зараз у жодному з таких епізодів стосовно Служби судом не поставлено крапку та не винесено обвинувального вироку. Позиція Служби у цьому випадку залишається незмінною: особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в законному порядку обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили", — йдеться у заяві Держспецзв'язку у телеграм-каналі у середу.

Як повідомлялося, 28 жовтня антикорупційні органи повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній, причетним до організації та реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

У Держспецзв’язку наголосили, що служба "готова забезпечити повне сприяння проведенню слідства та з’ясуванню всіх обставин, які допоможуть встановити істину. Ми закликаємо представників державних установ, політиків, журналістів та громадськість не спекулювати цими питаннями, доки не буде винесено відповідного рішення суду".

"Держспецзв’язку продовжує виконувати покладені на Службу функції. Ми продовжуємо забезпечувати безпілотними системами складові сектору оборони та безпеки задля нашої Перемоги", —зазначили у службі.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, дії осіб, яким повідомлено про підозру, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. "У 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників. У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів", - йшлося в повідомленні САП. Відповідно до розробленого плану постачання дронів мало відбуватися наперед визначеними компаніями за завищеними цінами. Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідженняі.

В антикорупційні прокуратурі додали: "З’ясувалося, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній".

При цьому в САП уточнюють, що такі дії осіб завдали державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн.