САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

Антикорупційні органи повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній, причетним до організації та реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією САП, дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

"У 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників. У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів", - йдеться в повідомленні.

В САП зазначають, що відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами.

"Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідження", - наголошується в повідомленні.

В антикорупційні прокуратурі інформують: "З’ясувалося, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній".

При цьому в САП уточнюють, що такі дії осіб завдали Державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.