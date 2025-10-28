Інтерфакс-Україна
Події
16:47 28.10.2025

САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

2 хв читати
САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

Антикорупційні органи повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній, причетним до організації та реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією САП, дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

"У 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників. У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів", - йдеться в повідомленні.

В САП зазначають, що відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами.

"Задля забезпечення перемоги згаданих компаній до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також надавались викривлені маркетингові дослідження", - наголошується в повідомленні.

В антикорупційні прокуратурі інформують: "З’ясувалося, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компаній".

При цьому в САП уточнюють, що такі дії осіб завдали Державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.

Теги: #сап #держспецзвязок #підозра #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 28.10.2025
Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

16:47 27.10.2025
Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

15:52 24.10.2025
Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

15:46 24.10.2025
Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

15:11 24.10.2025
Співвласник столичної клініки намагався передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи, що це не їхня дитина - прокуратура

Співвласник столичної клініки намагався передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи, що це не їхня дитина - прокуратура

18:14 22.10.2025
Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

17:05 22.10.2025
Обнародування імені підозрюваного до набрання сили обвинувальним вироком забороняється – Верховний суд

Обнародування імені підозрюваного до набрання сили обвинувальним вироком забороняється – Верховний суд

16:50 22.10.2025
ГУР: встановлено трьох воєнних злочинців, їм оголошено про підозру за катування та зґвалтування жінки у Запорізькій області

ГУР: встановлено трьох воєнних злочинців, їм оголошено про підозру за катування та зґвалтування жінки у Запорізькій області

15:14 22.10.2025
Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

14:24 21.10.2025
Двоє колаборантів та російський офіцер підозрюються у катуванні й сексуальному насильстві жінки на Запоріжжі

Двоє колаборантів та російський офіцер підозрюються у катуванні й сексуальному насильстві жінки на Запоріжжі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

У найближчі дні радники обговорять риси плану завершення війни – Зеленський

Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

ОСТАННЄ

Судитимуть експравоохоронця з Києва, який вивозив за кордон чоловіків у формі "спецназу"

Офіс генпрокурора звинуватив замміністра сільського господарства РФ у привласненні українського зерна на 23 млрд грн

Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

У найближчі дні радники обговорять риси плану завершення війни – Зеленський

Сибіга оптимістично налаштований щодо подальших кроків партнерів стосовно заморожених російських активів

Глава МВС: разом з громадами за 4 місяці створили команду майже з 2 тис. офіцерів-рятувальників

В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

Глава МЗС Нідерландів ще не знає, чи долучаться США до створення спецтрибуналу за злочин агресії

Очільниця ДПС закликала не відкривати фейкові листи від служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА