Інтерфакс-Україна
Події
17:16 26.05.2025

Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

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Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які напередодні відзначили свій професійний день.

"Військовослужбовці Держспецзв'язку залучаються до наших бойових операцій на всій території активних дій. Від Миколаївщини і до Курської області", - сказав Зеленський під час церемонії вручення нагород.

Він подякував воїнам Держспецзв'язку за бойові результати підрозділів ударних БпЛА, а також за відновлення комунікацій в зоні бойових дій та на прифронтових територіях.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих воїнів Держспецзв'язку.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський відзначив воїнів Держспецзв’язку орденами Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня та "Захиснику Вітчизни".

Теги: #держспецзвязку #зеленський #нагороди

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