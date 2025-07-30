Українські кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit
Оперативники департаменту кіберполіції долучилися до міжнародної поліцейської операції під кодовою назвою Checkmate, під час якої припинили діяльність кіберзлочинної групи BlackSuit, що спеціалізується на розповсюдженні програм-вимагачів, повідомляє Національна поліція України.
Як зазначається, операція проведена у співпраці зі Службою внутрішньої безпеки США, Національною поліцією Нідерландів, Управлінням кримінальної поліції Німеччини, Національним агентством з боротьби зі злочинністю Великої Британії, генеральною прокуратурою Франкфурта, Міністерством юстиції США, Європолом, а також за участі правоохоронних органів інших країн і румунської компанії з кібербезпеки Bitdefender.
У межах операції правоохоронці скоординовано припинили діяльність кіберзлочинної мережі BlackSuit, зокрема, конфіскували її вебсайти в одній з доменних зон.
Угруповання BlackSuit є фінансово мотивованою кіберзлочинною групою, що спеціалізується на розповсюдженні програм-вимагачів.
Українські кіберполіцейські відстежили, що група неодноразово змінювала свою назву: з січня 2022 року діяла як Quantum, згодом як Royal (2022–2023), з 2023 року - як BlackSuit, а з 2025 року - під назвою Chaos.
Зловмисники розробили шкідливе програмне забезпечення, що шифрує дані користувачів за допомогою комбінацій алгоритмів. Після цього вони вимагали викуп у криптовалюті за розшифрування даних і нерозповсюдження викраденої інформації.
Загальний обсяг заявлених вимог про викуп від імені угруповання перевищив $500 млн. При цьому, найбільша разова сума становила $60 млн.
Цілями для кібератак зловмисників переважно ставали комерційні та громадські структури за межами країн СНД, зокрема у США, Європі та Японії.
За фактом діяльності угруповання в Україні розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
"Ефективну комунікацію між Департаментом кіберполіції Національної поліції України та відповідними правоохоронними органами держав-членів Європейського Союзу, залученими до супроводу міжнародної поліцейської операції під кодовою назвою Checkmate, забезпечили представники бюро офіцерів зв’язку від України при Європолі", - зазначили в поліції.
Джерело: https://npu.gov.ua/news/vymahaly-60-mln-dolariv-vykupu-kiberpolitseiski-dopomohly-zneshkodyty-mizhnarodnu-khakersku-merezhu