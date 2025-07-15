Інтерфакс-Україна
Події
15:09 15.07.2025

Кіберспеціалісти паралізували роботу російського виробника військових дронів "Гаскар"

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Кіберспеціалісти паралізували роботу російського виробника військових дронів "Гаскар"

Хакери угруповань BO Team та "Український кіберальянс" за підтримки агентурних можливостей фахівців воєнної розвідки успішно атакували мережеву та серверну інфраструктуру одного з найбільших постачальників дронів для російської армії – компанії "Гаскар Интеграція".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела в українській розвідці у вівторок, українські кіберспеціалісти отримали доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників, у тому числі дані, які свідчать про тісну співпрацю російського виробника дронів з КНР. Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно із 10 Тб резервних копій матеріалів.

За даними розвідки, в результаті кібератаки на підприємстві не працюють інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізовано роботу центру розробок компанії "Гаскар". Крім цього, на заводі з виробництва безпілотників заблоковано двері, співробітники змушені користуватися пожежними виходами.

Серед викрадених даних – конфіденційні анкети співробітників компанії, а також повна технічна документація щодо виробництва дронів, яку передано відповідним фахівцям Сил оборони України.

Теги: #український_кіберальянс #гур #хакери #гаскар_интеграція

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