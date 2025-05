IV Український Будівельний Конгрес 2025: Архітектура майбутнього та нові правила гри

4 червня 2025 | КВЦ "Парковий", Київ

IV Український Будівельний Конгрес повертається — масштабніший, амбітніший та актуальніший, ніж будь-коли. Подія, яка вже стала знаковою для всього ринку, збере понад 6000 учасників, 350 експертів, 60 партнерських стендів і проведе 30+ дискусій, які окреслюють вектор розвитку девелоперської бізнес та архітектурної галузі в Україні.

Цьогоріч Конгрес проходить під гаслом "WE MUST BE THE CHANGE". В умовах відбудови країни, девелопери, архітектори, інвестори, чиновники й експерти зберуться, щоб говорити відверто: про виклики, прориви, ринки, політику, цінності й зміст нової української урбаністики.

Організатором заходу Медіа група DMNTR — команда, яка вже 25 роки створює масштабні бізнес-івенти, об’єднуючи лідерів будівельного бізнес, представників влади, інвесторів та державних діячів задля обговорення стратегічних напрямків розвитку будівельної галузі України.

АКЦЕНТИ ПРОГРАМИ 2025

Цього року до основних тем додано низку ключових дискусій та виступів, які вже опубліковані на сайті:

Аналітика ринку нерухомості від ЛУН :

: Ексклюзивна доповідь Олени Унаньян, директорки з розвитку бізнесу в ЛУН. Панельні дискусії:

Кадровий дефіцит у будівництві: Як втримати й навчити спеціалістів?

єОселя — інвестиція держави у відновлення.

Індустріальні парки як нова економічна екосистема.

Державна підтримка значних інвестицій.

Місто змін: нові філософії девелопменту.

Головний архітектор міста — чиновник чи зодчий?

Багатофункціональні комплекси: тренд чи ризик?

Збереження історичної спадщини: автентичність + інновація.

Відверта розмова: влада і суспільство у новій Україні.





Усі теми — це не просто слова, а практичні вектори змін. Ми не обговорюємо — ми проєктуємо нову реальність.

ЗАПРОШЕНІ СПІКЕРИ UBC 2025: голоси, що формують майбутнє

На IV Українському Будівельному Конгресі виступатимуть провідні лідери ринку нерухомості, архітектури, девелопменту та урбаністики. Їхні ідеї, досвід і проєкти формують контекст відбудови України. Серед запрошених спікерів:

Ігор Гуда — засновник "Креатор-Буд"; Олексій Баранов — засновник A Development; Артур Мхітарян — засновник і CEO девелоперської компанії Taryan Group; Роман Давимука — CEO Avalon; Ігор Ніконов — засновник KAN Development; Ростислав Мельник — CEO Корпорації Нерухомості РІЕЛ; Андрій Вавриш — засновник SAGA Development; Василь Бумбурас — CEO будівельної компанії "Гефест"; Валерій Кодецький — президент компанії City One Development; Дмитро Ковальчук — власник і CEO Alterra Group, девелопер Formatsia.Lviv; Анна Лаєвська — комерційна директорка "Інтергал-Буд"; Борис Голденштейн — засновник та CEO ZEZMAN HOLDING; Марк Марченко — засновник і CEO SENSAR Development; Ігор Ільчишен — засновник девелоперсько-інвестиційної компанії Aha Group; Олександр Селезньов — засновник інвестиційної компанії MIND CAPITAL PRO; Сергій Одарич — засновник ODA DEVELOPMENT; Іван Молчанов — CEO Stolitsa Group, DIM9000; Анна Попруга — керівник відділу маркетингу KAN Development; Олександр Новицький — голова Державної інспекції архітектури та містобудування України; Євген Фаворов — голова Української асоціації девелоперів; Ігор Ліскі — голова наглядової ради EFI Group; Арсеній Насіковський — молодший партнер DIM Group; Максим Одінцов — Business developer maneger будівельної компанії "Два Академіка"; Марк Кестельбойм — CEO WELL-BE!NG, CONTECH, BUDOVA; Павло Сомов — девелопер, завносник групи компаній Edem Building Group; Валерій Кирилко — власник і CEOу Індустріальні парки України; Ігор Дідик — Co-Founder Dzen Residence та AI Development; Андрій Бабула — Co-Founder Dzen Residence та AI Development; Гліб Кузнєцов — власник та CEO APGRADE; Євген Аміров — CEO групи компаній PHOENIX; Олексій Волошин — CEO керуючої компанії Edem Family та багато інших.



ХІРОКІ МАЦУУРА — СПЕЦІАЛЬНИЙ ГОСТЬ КОНГРЕСУ

Цього року ми маємо честь приймати світову зірку урбаністики — Хірокі Мацуура, архітектора й урбаніста, засновника MADMA urbanism+landscape (Японія/Нідерланди). Його присутність — це унікальна нагода для професіоналів дізнатися з перших уст про глобальні тренди, нові урбан-візії та європейську інтеграцію містобудування.

ТВОРЕЦЬ РОКУ 2025

Кульмінацією заходу стане урочиста церемонія нагородження переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу архітекторів, забудовників і девелоперів “Творець Року 2025”.

Конкурс охоплює понад 600 поданих проєктів, 60 стендів, 250 спікерів та зібрану аудиторію з 6000 гостей.

Ключові дати:

Подання робіт — до 20 травня



Кваліфікаційний відбір — 21 травня



Вибір журі — 28 травня



Нагородження — 4 червня під час Конгресу | 18:00 - 21:00



Усі деталі та подача заявок: www.ubc-ua.info/конкурс-творець-року

КОНГРЕС В КОНГРЕСІ — контентні партнери, які розширюють межі дискусій

У рамках IV Українського Будівельного Конгресу буде створено серію партнерських сесій від ключових експертних організацій, кожна з яких — окрема професійна платформа з унікальним фокусом. Це шанс поглибити діалог, обговорити спеціалізовані теми та зібрати навколо себе професійні спільноти.

- Клуб Мерів - Громадська організація всеукраїнського масштабу, яка об’єднує чинних і колишніх очільників міст України. Вони розкажуть про:

Житлова забудова та її розвиток на рівні громад. Досвід європейських країн та світу.

Індустріальні парки — новий драйвер відновлення економіки України

- Український Кластерний Альянс - Це об’єднання сотень кластерів зі всієї України, які створюють нову економіку. Їх тема панельної дискусії:

Циркулярне та стале будівництво — відходи, ресурси, нові матеріали

- Київська Школа Девелопменту - Освітня платформа для професіоналів девелопменту.

- УкрІнвестКлуб - Платформа для інвесторів і стартапів, яка популяризує інвестування в українські проєкти. Розкриють тему:

Інвестиції в заміську нерухомість

- Міжнародна бізнес-спільнота Board - Ком’юніті для підприємців та C-level керівників.

- Спілка Фахівців Нерухомого Майна України - Головний голос ринку рієлторів, консультантів і девелоперських аналітиків.

- Освітній простір Колайдер - Інноваційна платформа, що поєднує освіту, урбаністику та підприємництво. Поділяться з нами роздумами на тему:

Чи готові ми до “інвестиційної зливи” ? Що маємо робити …”

“Конгрес в Конгресі” — це новий рівень взаємодії професійних спільнот, які доповнюють центральну програму та створюють глибину, ширину й людське обличчя будівельного майбутнього України.

Це дозволить сфокусувати увагу на профільних питаннях, збільшити практичну цінність обговорень та розширити аудиторію спікерів і гостей.

Локація: КВЦ "Парковий", Київ (3-й поверх)

Час: 09:00–21:00

Формат: Жива подія

Організатор: медіа група DMNTR, з 25-річним досвідом проведення топових бізнес-заходів України.

Контакти організаторів:

044 461 91 28

Реєстрація: www.ubc-ua.info

UBC 2025 — це не просто подія. Це місце, де будується нова Україна. Приєднуйтесь до створення майбутнього разом!

