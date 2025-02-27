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14:22 27.02.2025

Кількість поштових відправлень у 2023-2024 рр. сягнула 103,7 млн, з них 91,2% імпортовано в Україну

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Кількість поштових відправлень у 2023-2024 рр. сягнула 103,7 млн, з них 91,2% імпортовано в Україну

Державна митна служба України в 2023-2024 рр. оформила 103,7 млн відправлень, з них 94,6 млн - в режимі імпорту і лише 9,1 млн - в режимі експорту, йдеться у спільному звіті митниці і "Укрпошти".

Із загальної кількості оформлених за два роки відправлень близько 60 млн доставила "Укрпошта", повідомлено на сайті "Укрпошти" в четвер.

Найбільший об'єм відправлень (73,7 тис. тонн) було імпортовано з Китаю. На другому місці – Польща (38,6 тис. тонн), на третьому - США (16,1 тис. тонн). Крім того, 4 тис. тонн відправлень було отримано з Великобританії, 2,3 тис. тонн – з Чехії, 2,1 тис. тонн – з Ізраїлю, 1,6 тис. тонн – з Канади, 1,4 тис. тонн - з Німеччини, 1,3 тис. тонн - з Естонії.

Як повідломляється, найпопулярнішим експортним напрямком були США, на який припало 46,65% відправлень за вказаний період, Великобританія – 8,19%, Німеччина – 6,61%, Канада – 5,59%, Франція – 3,07%, Австралія – 2,66%, Польща – 2,32%, Ізраїль – 2,1%, Швейцарія – 1,67%, Італія – 1,36%.

За даними "Укрпошти", найчастіше українці замовляли за кордоном прикраси – 6,23%, чохли для телефонів – 5,37%, жіночий одяг – 3,28%, засоби для макіяжу та манікюру – 3,28%, освітлювальні прилади – 2,29%, іграшки – 2,03%, кабелі – 1,62%, захисне скло для телефонів – 1,51%, шкарпетки – 1,3%, зарядні пристрої – 1,14%.

Переважна вартість товарів, які замовляли українці протягом останніх двох років (81,33%) не перевищувала EUR10. У діапазоні EUR10-20 було замовлено 10,6% товарів, EUR20-50 – 5,3%, EUR50-100 – 1,9%, EUR100-150 – 0,5%, більш як EUR150 – 0,3%.

У 2024 році 71,5% усіх відправлень було оформлено менш як за три години, 28% проходили оформлення до 24 годин після прибуття, тільки 0,5% - довше доби, повідомили в "Укрпошті", підкресливши, що електронне декларування став вагомим кроком для пришвидшення доставки.

У компанії нагадали, що 100% посилок в Україні проходять митні процедури виключно електронно (paperless format).

Теги: #держмитслужба #відправлення #укрпошта

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