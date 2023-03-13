Нардепи пропонують ВР визначити політрежим РФ як рашизм

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити заяву, в якій визначити наявний у Російській Федерації політичний режим як рашизм.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано в парламенті під номером 9101, але його текст наразі на сайті ВР відсутній.

Ініціатори документа також вважають за необхідне засудити ідеологічні засади та суспільні практики політрежиму РФ, визнавши їх тоталітарними та людиноненависницькими.

Співавторами проєкту постанови виступили понад 40 парламентаріїв із різних фракцій і груп, зокрема Вікторія Подгорна, Олександр Мережко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Мар'яна Безугла (усі зі "Слуги народу"), Володимир В'ятрович, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Іван Крулько, Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"), Олександра Устінова ("Голос"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє"), Лариса Білозір (група "Довіра").