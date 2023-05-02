ВР визначила політрежим РФ як рашизм

Верховна Рада ухвалила заяву, в якій визначила нинішній політичний режим у Російській Федерації як рашизм.

Ухвалення відповідного проєкту постанови підтримав 281 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Парламент також засудив ідеологічні засади та суспільні практики політрежиму РФ, визнавши їх тоталітарними та людиноненависницькими.

Водночас український парламент звернувся до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів і парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Верховна Рада засуджує рашистський режим президента РФ Володимира Путіна як злочинний і закликає інтернаціональне суспільство приєднатися до визнання нинішнього політрежиму Росії як злочинного.

Український парламент також закликає міжнародну спільноту вжити реальних заходів, які дадуть змогу притягнути військово-політичне керівництво РФ до відповідальності за вчинення щодо України та її народу злочинів агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

Крім того, ВР вирішила звернутися до країн світу з закликом об'єднати зусилля для подолання загроз, що їх становлять для миру та безпеки нинішній політрежим Росії, ідеологія та практики рашизму.