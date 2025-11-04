Україна пише "посібник" із реформування в умовах війни - Матернова

Фото: https://x.com/kmathernova/

ЄС ще ніколи не вів переговори щодо вступу з країною, яка у стані війні, під сирени і відключення електроенергії проводить реформи. Звіт Єврокомісії про розширення добре передає "відчуття унікальності ситуації", наголосила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Про це вона сказала на брифінгу з віцепрем'єр-міністром України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою у вівторок ввечері.

"Україна пише посібник з реформування, одночасно борючись за національне виживання, суверенітет і свободу. Такого ще ніколи не було. ЄС ніколи не вів переговори з країною, яка активно воює, яка буквально під звуки сирен, в умовах відключення електроенергії розробляє закони", - заявила посол.

Вона підкреслила, що звіт "дуже добре передає відчуття, що це унікальна ситуація".

Матернова окремо зазначила, що серед країн, які ведуть переговори про вступ до Європейського Союзу, є група з чотирьох лідерів: Албанія, Молдова, Чорногорія та Україна.

"Ви не тільки проводите реформи під час війни, але й не відстаєте від країн, які ведуть переговори в мирний час. І це дійсно важливо підкреслити", - додала Матернова.

Як повідомлялося, у вівторок Європейська комісія презентувала звіт у межах Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року. Україна отримала найкраще за три роки відзначення своєї роботи: у кожному з 36 розділів – позитивний результат.

У звіті йдеться про те, що Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу. Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття першого, другого та шостого переговорних кластерів.