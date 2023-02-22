Події

12:31 22.02.2023

У Києві презентували посібник "Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті"

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У Києві презентували аналітичний посібник "Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті".

"Цей посібник покликаний навчити людей самим розрізняти і боротися з інформаційним впливом. Розрізняти фейки, розрізняти маніпуляції, розрізняти де йде просте інформування, а де ведуться інформаційно-психологічні операції", - сказав керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики Ігор Соловей на пресконференції у середу у Києві.

За його словами, цей посібник насамперед передбачений для фахівців, які займаються публічно комунікацією в державних органах, але також він буде важливим для студентів, курсантів та слухачів вишів, які займаються вивченням журналістики та піару.

Крім того, наголошується, що посібник буде корисним і для широкого кола громадян, оскільки там простою мовою розповідається, як Росія веде інформаційну війну, і що кожна людина може зробити, щоб їй протистояти.

Теги: #війна #посібник

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