Апеляційний суд підтвердив вимоги Мін’юсту щодо повернення майна, незаконно відчуженого Комуністичною партією

Північний апеляційний господарський суд на засіданні в п’ятницю, 11 липня, задовольнив вимоги Міністерства юстиції України та скасував державну реєстрацію прав на чотири об’єкти нерухомого майна, які були передані Комуністичною партією України у 2014 році на користь підконтрольної структури.

"Йдеться про нежитлові приміщення та будівлі загальною площею 1 163,6 кв. м у місті Києві, які стали предметом дарування на користь благодійної організації. Цю організацію очолює Андрій Симоненко – син Петра Симоненка, керівника забороненої Комуністичної партії України. Засновником благодійної організації виступає фірма "Контур", власниками якої є також сини Петра Симоненка", – зазначається у повідомленні пресслужба Міністерства юстиції України.

Відзначається, що раніше, у квітні 2025 року, Велика Палата Верховного Суду у справі № 924/971/23 встановила, що передача майна КПУ пов’язаним особам є формою недобросовісної поведінки сторін спірного правочину, суперечить законодавству про політичні партії та порушує публічний порядок. Такі правочини визнаються нікчемними.

"Скасування реєстрації прав на майно відкриває шлях до повернення цих об’єктів попередньому власнику – Комуністичній партії України. З огляду на те, що ця політична сила заборонена рішенням суду, відповідне майно буде передано у власність держави", – вказали у міністерстві.

В Мінюсті нагадали що у 2014 році, після початку російської агресії проти України, Міністерство юстиції звернулося до суду з позовом про заборону діяльності Комуністичної партії. Причина – системна підтримка дій, що загрожували суверенітету та територіальній цілісності України. Уже менш ніж за місяць після подання цього позову КПУ та її структурні утворення почали масово передавати своє майно "в дар" – або членам партії, або пов’язаним юридичним особам, де керівниками чи засновниками були повʼязані особи. Відтак було оформлено понад 130 об’єктів нерухомості по всій території України – від квартир і офісів до земельних ділянок.

"У 2023 році Мін’юст подав 123 позови до КПУ та її структур щодо майна, яке було незаконно відчужено – здебільшого через схеми дарування пов’язаним особам. Станом на сьогодні ухвалено 79 рішень на користь держави, і вже 70 об’єктів нерухомості передано у власність держави. Серед них будівлі, квартири, офісні приміщення та земельні ділянки. Міністерство юстиції України і надалі вживатиме належних заходів для захисту інтересів держави та домагатиметься повернення у державну власність майна забороненої політичної сили у власність держави", - наголосили в міністерстві.