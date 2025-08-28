Афілійована з РПЦ УПЦ (МП) через 60 днів позбудеться прав на користування державним і комунальним майном - закон

За законом Українська православна церква (Московського патріархату), яку визнали афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", після прийняття рішення про визнання релігійної організації афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті надсилає повідомлення про визнання відповідної релігійної організації афілійованою до Фонду державного майна України, органів місцевого самоврядування, інших юридичних і фізичних осіб, щодо яких є відомості про надання ними відповідній релігійній організації у користування майна.

У цьому повідомленні йдеться про необхідність дострокового припинення прав користування майном, у тому числі дострокового припинення договорів оренди відповідного майна, укладених з даною релігійною організацією, скасування (дострокового припинення дії) рішень про надання відповідного майна у користування.

Зазначається, що право користування державним та/або комунальним майном, надане таким релігійним організаціям, і укладені договори, пов’язані з використанням державного або комунального майна (оренди, найму, лізингу, інших форм користування чужим майном) припиняються достроково, через 60 днів з дня прийняття рішення про визнання релігійної організації афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Згідно із законом, рішення державних органів з питань володіння та користування культовими будівлями і майном можуть бути оскаржені в адміністративному порядку відповідно до закону "Про адміністративну процедуру" в судовому порядку.

Крім того, Держетнополітики звертається до суду з позовом про припинення релігійної організації.

Зазначається, що релігійна організація у будь-який час після визнання її афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, може подати до Держетнополітики заяву про відкликання рішення про визнання її афілійованою у зв’язку із самостійним усуненням нею ознак афілійованості. До такої заяви має додаватися звіт про усунення порушень з відповідними підтвердними доказами.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статус Церкви, а також заявили, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

20 серпня голова Держетнополітики Віктор Єленський заяви, що якщо УПЦ (МП) не виконає припис, то її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов до суду про її припинення.

Держетнополітики 27 серпня визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.