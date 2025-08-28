Інтерфакс-Україна
Події
14:42 28.08.2025

Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

2 хв читати
Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Українську православну церкву (Московського патріархату) афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

"ДЕСС 27.08.2025 ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій"", - йдеться в повідомленні Служби.

Зазначається, що такому рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості, яке виявило такі ознаки афіліації.

"Відповідно ДЕСС направила КМ УПЦ припис про усунення порушення закону. У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відомство визнало УПЦ (МП) афілійованою з російською церквою.

Ознайомитися з рішенням можна за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/08/2025.08.27_Nakaz_Afiliyovanist-KM-UPTS.pdf

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статус Церкви, а також заявили, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

20 серпня голова Держетнополітики Віктор Єленський заяви, що якщо УПЦ (МП) не виконає припис, то її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов до суду про її припинення.

Теги: #афілійованість #упц_мп #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 28.08.2025
Афілійована з РПЦ УПЦ (МП) через 60 днів позбудеться прав на користування державним і комунальним майном - закон

Афілійована з РПЦ УПЦ (МП) через 60 днів позбудеться прав на користування державним і комунальним майном - закон

13:02 20.08.2025
Якщо УПЦ (МП) не виконає припис Держетнополітики, її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов про припинення - голова Служби

Якщо УПЦ (МП) не виконає припис Держетнополітики, її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов про припинення - голова Служби

08:05 18.08.2025
УПЦ (МП) вважає, що припис Держетнополітики є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний

УПЦ (МП) вважає, що припис Держетнополітики є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний

13:29 12.08.2025
СБУ викрила в Одесі кліриків УПЦ (МП), які виправдовували воєнні злочини РФ

СБУ викрила в Одесі кліриків УПЦ (МП), які виправдовували воєнні злочини РФ

18:04 24.07.2025
Суд зобов’язав Свято-Богоявленський монастир УПЦ (МП) повернути майно Кременецько-Почаївському заповіднику

Суд зобов’язав Свято-Богоявленський монастир УПЦ (МП) повернути майно Кременецько-Почаївському заповіднику

11:02 24.07.2025
Заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій - Держетнополітики

Заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій - Держетнополітики

19:22 17.07.2025
Держетнополітики затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП)

Держетнополітики затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП)

18:07 16.07.2025
Українські релігійні діячі обговорили з Келлогом зміцнення зв’язків між українськими церквами та релігійними середовищами США

Українські релігійні діячі обговорили з Келлогом зміцнення зв’язків між українськими церквами та релігійними середовищами США

18:00 16.07.2025
Держетнополітики ініціюватиме можливость довготривалого перебування священнослужителів за кордоном для душпастирської діяльності

Держетнополітики ініціюватиме можливость довготривалого перебування священнослужителів за кордоном для душпастирської діяльності

10:08 09.07.2025
Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

ВАЖЛИВЕ

Деблокували тіло 18-го загиблого у Києві

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

Вже 17 загиблих у Києві

Очільник КМВА: Вже 16 загиблих, маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах столиці

Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

ОСТАННЄ

Умєров прибув до Туреччини, зустрівся з міністром оборони та главою МЗС

Через ворожий удар на Дніпропетровщині загинула людина, ще 4 постраждали

"Укрзалізниця" збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

Деблокували тіло 18-го загиблого у Києві

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу, поранено охоронця

Вже 17 загиблих у Києві

Європейські лідери та дипломати засуджують атаку РФ по Києву, закликають до тиску на Кремль

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА