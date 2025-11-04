Інтерфакс-Україна
Політика
13:34 04.11.2025

Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка

2 хв читати
Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Вчора 6-й апеляційний адміністративний суд у справі "Порошенко проти Кабінету міністрів" зробив велику послугу українській демократії та нашій євроінтеграції, бо визнав незаконною ту саму постанову уряду, про яку вже прямо сказано в Резолюції Європейського парламенту щодо зловживань механізмів заборон на виїзд з України як інструмент політичного тиску… Верховенство права – не абстракція, а перевірка на практиці, і ми маємо її скласти. Тому закликаю всі відповідальні служби, в першу чергу Міністерство внутрішніх справ, взяти це рішення суду до виконання негайно", – сказав Герасимов на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

За словами Герасимова, уряд має нарешті припинити ухвалювати політично вмотивовані, популістські рішення, які принижують країну і дискредитують її перед світом.

"Уряд підзвітний парламенту, а не навпаки. А рішення судів – незалежної гілки обов’язкові до виконання всіма без винятку, навіть якщо вони не до смаку у високих кабінетах. Доречно нагадати, саме уряд був ініціатором сфальсифікованих, абсурдних санкцій проти Петра Порошенка. І це рішення суду – перший юридичний доказ того, що влада діяла незаконно. Наступним кроком має стати повне скасування цього політичного фарсу", - зазначив Герасимов.

Як відомо, у 2023 році Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою депутати, судді та інших посадовці не могли виїхати за межі України без дозволу керівництва. Заборона поширювалась, зокрема, на жінок, інвалідів та чоловіків старше 60 років.

Теги: #герасимов #порошенко #європейська_солідарність #апеляційний_суд

