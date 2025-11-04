Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка
Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.
"Вчора 6-й апеляційний адміністративний суд у справі "Порошенко проти Кабінету міністрів" зробив велику послугу українській демократії та нашій євроінтеграції, бо визнав незаконною ту саму постанову уряду, про яку вже прямо сказано в Резолюції Європейського парламенту щодо зловживань механізмів заборон на виїзд з України як інструмент політичного тиску… Верховенство права – не абстракція, а перевірка на практиці, і ми маємо її скласти. Тому закликаю всі відповідальні служби, в першу чергу Міністерство внутрішніх справ, взяти це рішення суду до виконання негайно", – сказав Герасимов на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
За словами Герасимова, уряд має нарешті припинити ухвалювати політично вмотивовані, популістські рішення, які принижують країну і дискредитують її перед світом.
"Уряд підзвітний парламенту, а не навпаки. А рішення судів – незалежної гілки обов’язкові до виконання всіма без винятку, навіть якщо вони не до смаку у високих кабінетах. Доречно нагадати, саме уряд був ініціатором сфальсифікованих, абсурдних санкцій проти Петра Порошенка. І це рішення суду – перший юридичний доказ того, що влада діяла незаконно. Наступним кроком має стати повне скасування цього політичного фарсу", - зазначив Герасимов.
Як відомо, у 2023 році Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою депутати, судді та інших посадовці не могли виїхати за межі України без дозволу керівництва. Заборона поширювалась, зокрема, на жінок, інвалідів та чоловіків старше 60 років.