Апеляційний суд призначив реальний термін ув'язнення мешканцю Харківської області, надсилавшему дочці в РФ дані про дислокацію Сил оборони

Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури на рішення Чугуївського міського суда і скасував умовне покарання мешканцю Купянського району області, визнаного винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

"Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу: вирок першої інстанції скасовано, чоловіку призначено реальне покарання - 5 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, у березні 2023 року чоловік почав спілкуватися з донькою, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ, де перебуває й досі. Через аудіо- та відеоповідомлення у телеграмі він надсилав їй дані про місцезнаходження Сил оборони та військової техніки на території с. Устинівка та с. Івашкине і прилеглих ділянках. Пізніше, у травні 2024 року, чоловік збирав і передавав доньці місця дислокації українських військових у вигляді позначок на Google Maps.

Чугуївський міський суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 114-2 КК України і призначив 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

Прокурори Харківської обласної прокуратури не погодилися з цим рішенням і подали апеляційну скаргу.