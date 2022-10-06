Події

10:22 06.10.2022

Підготовлено брошуру про те, як повернутися до навчання в українські школи з-за кордону

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Підготовлено брошуру про те, як повернутися до навчання в українські школи з-за кордону

Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у співпраці з Міністерством освіти і науки України підготували брошуру про організацію навчання дітей, які вимушено виїхали за кордон через війну та повертаються до навчання в українських школах.

"У будь-який момент українські діти можуть повернутися до навчання у своїй школі в Україні та перевестися з однієї форми навчання на іншу (наприклад, з дистанційної на очну)", - йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначено, що брошура містить таку інформацію: як діяти у випадку, якщо школа була зруйнована; яка процедура зарахування дитини до навчального закладу; як здобувачу освіти продовжити навчання для здобуття повної загальної середньої освіти, якщо під час навчання у 9 класі він був за кордоном.

Завантажити брошуру можна за посиланням.

Теги: #навчальний #посібник

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