Події

11:06 03.10.2022

В Україні 7,7 тис. шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, а 5,2 тис. – в онлайн-режимі

1 хв читати
В Україні 7,7 тис. шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, а 5,2 тис. – в онлайн-режимі

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомляє, що в Україні 7,7 тис. шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, а 5,2 тис. – в онлайн-форматі.

"222-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню РФ. Наперекір загрозам по всій території держави вже другий місяць у садочках, школах, профтехах, коледжах та університетах триває освітній процес. Станом на 3 жовтня 2022 року функціонують 12 тис. 912 шкіл", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Зокрема, в очному або змішаному форматі освітній процес відбувається у 7714 школах, де навчається понад 2 млн 126,5 тис. учнів, а 5198 шкіл працюють дистанційно.

Крім того, 34,9 тис. учнів з особливими освітніми потребами навчаються у понад 25 тис. інклюзивних класах.

Також до освітнього процесу в Україні залучено і 161 389 учнів з-поміж внутрішньо переміщених осіб.

Теги: #школи #навчальний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 03.10.2022
До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

16:06 21.09.2022
У Львові надійшли повідомлення про мінування кількох шкіл, вимагають "капітуляції перед РФ"

У Львові надійшли повідомлення про мінування кількох шкіл, вимагають "капітуляції перед РФ"

07:46 15.09.2022
Зеленський: Результат візиту першої леді України до Брюсселя – 100 млн євро на відновлення шкіл

Зеленський: Результат візиту першої леді України до Брюсселя – 100 млн євро на відновлення шкіл

11:45 14.09.2022
Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл

Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл

19:23 13.09.2022
Понад тисяча українських опорних шкіл отримають фінансову підтримку від ЮНІСЕФ

Понад тисяча українських опорних шкіл отримають фінансову підтримку від ЮНІСЕФ

17:57 07.09.2022
Кабмін передбачив створення та функціонування у школах класів безпеки

Кабмін передбачив створення та функціонування у школах класів безпеки

17:19 06.09.2022
Відкриття понад 3 тис. шкіл очікується до 15 вересня – заступник голови ОП Тимошенко

Відкриття понад 3 тис. шкіл очікується до 15 вересня – заступник голови ОП Тимошенко

14:12 01.09.2022
На Харківщині 1/5 шкіл опинилась на тимчасово окупованих територіях, у решті навчатимуться дистанційно

На Харківщині 1/5 шкіл опинилась на тимчасово окупованих територіях, у решті навчатимуться дистанційно

10:54 01.09.2022
На Львівщині майже 60% закладів освіти відкрилися для очного навчання

На Львівщині майже 60% закладів освіти відкрилися для очного навчання

10:47 01.09.2022
З 12,9 тис. шкіл 3,5 тис. працюватимуть офлайн, 4,5 тис. - у змішаному режимі, решта - онлайн

З 12,9 тис. шкіл 3,5 тис. працюватимуть офлайн, 4,5 тис. - у змішаному режимі, решта - онлайн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків

ОСТАННЄ

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили шведському науковцю Сванте Паабо

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі дощі

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ

Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

Церемонія прощання з полковником Матюшенком, який командував "Привидами Києва", відбудеться в понеділок у Бучі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА