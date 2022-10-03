В Україні 7,7 тис. шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, а 5,2 тис. – в онлайн-режимі

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомляє, що в Україні 7,7 тис. шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, а 5,2 тис. – в онлайн-форматі.

"222-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню РФ. Наперекір загрозам по всій території держави вже другий місяць у садочках, школах, профтехах, коледжах та університетах триває освітній процес. Станом на 3 жовтня 2022 року функціонують 12 тис. 912 шкіл", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Зокрема, в очному або змішаному форматі освітній процес відбувається у 7714 школах, де навчається понад 2 млн 126,5 тис. учнів, а 5198 шкіл працюють дистанційно.

Крім того, 34,9 тис. учнів з особливими освітніми потребами навчаються у понад 25 тис. інклюзивних класах.

Також до освітнього процесу в Україні залучено і 161 389 учнів з-поміж внутрішньо переміщених осіб.