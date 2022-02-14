Шкарлет: Освітній процес у навчальних закладах триває, жодних рішень щодо його призупинення немає

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що освітній процес у навчальних закладах триває, жодних рішень щодо його призупинення немає.

"Шановні освітяни та науковці, учні та їхні батьки, студенти! У соціальних мережах та ЗМІ останнім часом шириться значна кількість повідомлень дезінформаційного змісту, що призводить до панічних настроїв у суспільстві", - написав Шкарлет у Telegram-каналі.

У зв'язку з чим міністр закликав зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що звучить сьогодні в інформаційному просторі нашої країни та за її межами.

"Наголошую, що навчальні заклади, як і раніше, продовжують свою роботу у звичному режимі, освітній процес триває, і жодних рішень про його призупинення немає! Формат навчання у різних регіонах залежить виключно від рівня епіднебезпеки", - наголосив він.

Шкарлет також закликав усіх насамперед довіряти інформації з офіційних джерел, зокрема, каналам комунікації Генштабу ЗСУ, Міноборони, уряду та Офісу президента України.