Освітній омбудсмен обговорила з міністром освітній процес в умовах воєнного стану на прифронтових територіях

Фото: https://www.facebook.com/Nadiya.Leshchik

Освітній омбудсмен Надія Лещик обговорила з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану на прифронтових і прикордонних територіях.

"Мова йшла про зміни, які Міністерство освіти і науки України буде впроваджувати з 1 вересня 2025 року. Їхня головна мета — забезпечити якісну й безпечну освіту. Це передбачає повернення дітей до очного навчання після майже чотирирічної перерви там, де це дозволяє безпекова ситуація", - написала Лещик в мережі Facebook.

Також вона презентувала міністру аналітичну записку "Ризики можливих порушень прав учасників освітнього процесу та негативного впливу на сферу освіти у зв'язку з впровадженням наказів Міносвіти №1112 та №1276.

"Під час зустрічі обговорили норми наказів, які може бути складно імплементувати в окремих прифронтових і прикордонних громадах. Ці питання надходять у зверненнях до освітнього омбудсмена і здебільшого стосуються організації дистанційного навчання. Домовились їх окремо розглянути та запропонувати нові рішення", - додала вона.

В свою чергу, Лісовий зазначив, що з минулого року Міносвіти разом з обласними департаментами працює над цими питаннями.

"Ця робота є непростою, адже складно знайти рішення, які б врахували особливості кожного регіону та могли задовольнити всіх, а найважливіше не відходили від головної мети — якісної та безпечної освіти дітей", - написав він в мережі Facebook.