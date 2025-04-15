Україна незабаром отримає нові системи ППО Patriot - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більшість із семи систем протиповітряної оборони Patriot, які країни Альянсу пообіцяли Україні на саміті у Вашингтоні, вже передані або будуть доставлені найближчим часом.

За його словами, постачання зброї може відбуватися не одразу, але союзники, як правило, дотримуються своїх зобов’язань. Він додав, що зазвичай після обіцянок передача озброєння не займає багато часу.

"Україна потребує більше систем ППО. Кожна така установка — це врятовані життя. І ми бачили, наскільки це важливо після останньої трагедії в Сумах, де внаслідок удару російських ракет загинули понад 30 людей", - наголосив генсек НАТО в інтерв'ю телеканалу Ми-Україна.

Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ryutte-zayaviv-shcho-nayblizhchim-chasom-ukrajina-otrimaye-dodatkovi-sistemi-ppo-novini-ukrajini-50506603.html