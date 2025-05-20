23:38 20.05.2025
Глави МЗС України та Німеччини обговорили посилення тиску на Москву
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Брюсселі посилення тиску на РФ з метою просування мирного процесу.
"Було приємно зустрітися з Йоганном Вадефулем, щоб обговорити вирішальну роль Німеччини у підтримці України та зміцненні Європи. Ми вітаємо рішучість нового уряду на чолі з Канцлером Мерцом. Я наголосив на важливості посилення тиску на Москву з метою просування мирного процесу", - написав Сибіга у соцмережі Х.
Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/