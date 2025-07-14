Шестеро людей зазнали поранень через ворожу атаку безпілотником по навчальному закладу на Сумщині

Внаслідок атаки російського безпілотника по навчальному закладу у Сумській громаді шестеро людей зазнали поранень, повідомила Сумська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 14 липня 2025 року близько 11:00 год окупанти атакували безпілотником один із навчальних закладів м. Суми. Унаслідок атаки ворога поранено 6 людей", - йдеться у повідомленні в телеграмі в понеділок.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив інформацію про шістьох постраждалих і уточнив, що ударів було два.

"Ворог завдав повторного удару безпілотником по Сумській громаді. Попередньо, внаслідок першого удару постраждали шестеро людей: троє жінок та троє чоловіків. Після другого удару люди, на щастя, не постраждали", - написав він в Телеграм.