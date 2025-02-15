08:49 15.02.2025
Росіяни обстріляли територію однієї з шкіл в Херсонській області - Мрочко
Російський снаряд влучив на територію однієї з шкіл Дніпровського району Херсону в суботу, повідомив начальних Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Ворог продовжує бити по закладах освіти нашої громади. Снаряд влучив на територію однієї зі шкіл Дніпровського району", - написав він у телеграмі.
За його словами, внаслідок обстрілу люди не постраждали.
Також Мрочко опублікував фото наслідків чергової атаки росіян.
Джерело: https://t.me/roman_mrochko/14819