Росіяни обстріляли територію однієї з шкіл в Херсонській області - Мрочко

Російський снаряд влучив на територію однієї з шкіл Дніпровського району Херсону в суботу, повідомив начальних Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Ворог продовжує бити по закладах освіти нашої громади. Снаряд влучив на територію однієї зі шкіл Дніпровського району", - написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Також Мрочко опублікував фото наслідків чергової атаки росіян.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/14819