Інтерфакс-Україна
Економіка
20:28 28.04.2025

Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвічі - до 5,8 млрд грн

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Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвічі - до 5,8 млрд грн

Сумарна вартість корпоративних прав головної компанії одного з найбільших виробників бутильованої води та напоїв IDS Ukraine ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" і виробничо-логістичного комплексу ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"" станом на 2025 рік становить 5,8 млрд грн, повідомила пресслужба компанії.

Представники однієї із компаній-акціонерів української IDS Ukraine "Black Waters Limited" під час чергового засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), де розглядається позов Міністерства юстиції про вилучення корпоративних прав компаній у дохід держави зазначили, що вартість корпоративних прав ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" наразі становить 3 млрд грн, що еквівалентно $75 млн, а ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"" — 2,8 млрд грн ($68 млн).

Пресслужба компанії уточнила, що у 2023 році незалежна оцінка корпоративних прав цих підприємств групи компаній IDS Ukraine становила 3 млрд грн.

"Майже двократне збільшення оновленої оцінки вартості корпоративних прав зумовлене в тому числі зростанням фінансових показників групи за результатами 2024 року: її виторг сягнув 6,8 млрд грн, сплата податків і зборів — 1,15 млрд грн до бюджетів усіх рівнів", - пояснили в компанії.

В IDS Ukraine зауважили, що попередня оцінка, яка була озвучена Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під час конкурсу з вибору управителя для корпоративних прав підприємств IDS Ukraine у 2023 році, була суттєво занижена щонайменше удвічі і становила 1,4 млрд грн. Її проводили без залучення інформації від компанії, що вплинуло на точність розрахунків.
"IDS Ukraine неодноразово наголошувала на своїй відкритості до співпраці з АРМА та готовності надати всю необхідну інформацію для проведення нової об’єктивної оцінки заарештованих корпоративних прав", - підкреслили в компанії.
IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

Як повідомлялося, кіпрська International Distribution Systems Limited, власник, найбільшого українського виробника мінеральних вод IDS Ukraine, у листопаді 2023 року підпала під українські санкції у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за кордон та заборони збільшення статутного капіталу пов'язаних українських компаній.

Аналогічні санкції застосовані ще до восьми компаній: до чотирьох – Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited та Dendar Investment Fund Limited (усі – Кіпр) – терміном на 10 років, тоді як до IDS Limited та чотирьох інших – терміном на два роки. Серед останніх також Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited та CTF Holdings SA.
Більшість зазначених компаній пов'язані з Михайлом Фрідманом та іншими співвласниками так званої Альфа Груп.

Наразі триває процес націоналізації компанії. Справу за позовом Міністерства юстиції щодо вилучення корпоративних прав IDS Ukraine у дохід держави продовжує розглядати Вищий антикорупційний суд України.

Теги: #моршинська #виробник #активи

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