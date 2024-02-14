BAE Systems відкрила офіс у Києві та планує створення ремонтної та виробничої баз

Один із найбільших у світі постачальників технологічних рішень у сфері оборони та виробник озброєнь BAE Systems відкрила офіс у Києві.

Про це повідомив CEO BAE Systems Ukraine Крістіан Сейр (Christian Seear) на організованій Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) конференції Global Outlook: A Winning Vision у середу.

Він додав, що компанія створила спільне підприємство з місцевим партнером, планує опікуватися ремонтом військової техніки, а згодом заснувати власну виробничу базу.

"Нещодавно ми створили юридичну особу в Україні ТОВ "БіЕйІ Системс Україна", яка є операційною торговельною компанією в Україні. У нас є офіс у Києві. Я з гордістю можу сказати, що ми одна з перших компаній, які зробили це", - заявив Крістіан Сейр.

За його словами, BAE Systems зосереджена на тому, щоб перемістити ремонтний потенціал в Україну.

"У нас відбувається поетапний процес, у якому ми опікуватимемося ремонтом на українській землі, а в майбутньому перейдемо на місцеве виробництво. Ми об'єдналися з місцевим партнером для досягнення цієї мети", - розповів CEO BAE Systems Ukraine.

Він також зазначив, що компанія "прагне створити промислову базу" в Україні.

BAE Systems - глобальна британська компанія з дочірніми підприємствами у США та Швеції. Озброєння, поставлене компанією, використовують для знищення ворога в Україні, зокрема бойову машину піхоти CV90, 155-мм багатоцільову самохідну артилерійську установку FH77 BW L52 Archer, самохідну гаубицю M109, бойову машину піхоти M2 Bradley, 55-мм високоточний керований активно-реактивний снаряд збільшеної дальності Excalibur і високоточні снаряди BONUS.

"Я впевнений, що багато хто з наших друзів у цьому залі бачив, як ворога знищують цією зброєю", - зазначив Christian Seear.

Раніше повідомлялося, що офіс у Києві відкрила британська військова компанія Babcock.