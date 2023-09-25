Польща готова постачати Україні стару військову техніку - Дуда

Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яку заміщатимуть за рахунок закупівлі нової, сказав президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення постачання Києву.

"Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо, тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні", - сказав він в інтерв'ю польській газеті Super Express.

За його словами, "не може бути й мови" про відправлення якоїсь нової техніки, яку Польща нині закуповує, як-от артилерійські гаубиці К2 або танки К9. "Ця техніка має послужити посиленню польської армії", - сказав він.

"Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброї Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, немає проблем відправити її українцям", - додав Дуда.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. "Наслідки можуть бути трагічними", - сказав він.

Щодо матеріальної допомоги українським біженцям Дуда сказав, що це питання потребує вивчення. "Маємо подивитися, як використовують ці кошти, кому ці кошти виплачують і чи перебувають люди, які їх отримують, насправді в Польщі чи, можливо, вони виїхали. Якщо вони виїхали, то, на мій погляд, у нас немає підстав платити їм гроші", - сказав він.

Водночас Дуда зауважив, що "для тих, хто все ще тут, маємо подумати про збереження умов, тому що вони є частиною нашого суспільства. Переважна більшість українців зазвичай працює в Польщі й у такий спосіб сприяє нашому економічному розвитку. Ці люди сплачують податки, тому до них слід ставитися гідно".