Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

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Швеція оголосила новий пакет військової допомоги України, в який увійдуть артилерійські системи та радари, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Сьогодні Швеція може представити артилерійський комплект вартістю близько 300 мільйонів доларів США в Україні через пакет 18. Швеція закупить і подарує Україні 18 додаткових артилерійських систем Archer і 5 систем Arthur (артилерійський радар)", - написав Йонсон в соцмережі Х у четвер.

За його словами, раніше Швеція передала Україні 8 систем Archer. "Вони цінуються і добре попрацювали на фронті, завдаючи шкоди російським окупантам. Завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності, лучники є грізною зброєю в Україні", - написав міністр.

Щодо систем Arthur, Йонсон повідомив, що раніше таку систему вже передавали Україні спільними зусиллями Швеції та Великої Британії. За його словами, такі системи допомагають виявляти артилерійські снаряди та розрахувати місце їх походження. "За даними відкритих джерел, Росія втратила понад 437 одиниць буксируваної артилерії, 869 самохідних установок і 451 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Сподіваюся, цей шведський артилерійський комплекс ще більше збільшить ці цифри", - відзначив міністр.

"Швеція також увійде до артилерійської коаліції для координації та забезпечення сил оборони України сучасними артилерійськими системами, боєприпасами та навчання. Довгостроковою метою є посилення артилерійського потенціалу України та підвищення оперативної сумісності з НАТО", - додав Йонсон.