"Метінвест" розпочав виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у межах ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова" налагодила виробництво інженерних конструкцій, які повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь.

Згідно з пресрелізом компанії, ці макети вводять агресора в оману і змушують його використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення цих інженерних споруд замість техніки Сил оборони України.

"Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який агресор використає на об’єкт з металу та фанери – це зменшення його можливості використати ці боєприпаси проти техніки й особового складу ЗСУ", - пояснив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, слова якого наведено у пресрелізі.

Він уточнив, що група ще у 2022 році відгукнулася на запит військових і змогла налагодити виробництво макетів у стислі терміни. Дотепер "Метінвест" безоплатно передав ЗСУ вже понад 250 таких конструкцій.

"Ми впевнені, що весь відповідальний український бізнес має наслідувати подібні ініціативи, що допомагають ЗСУ. Лише об’єднавши сили ми переможемо", - наголосив Мироненко.

У повідомленні зазначено, що конкретні моделі інженерних споруд виробляють у тісній взаємодії з фахівцями ЗСУ, виходячи з потреб фронту. Зовнішній вигляд макетів не відрізняється від справжньої техніки. Для досягнення такої точності інженерний персонал групи "Метінвест" дослідив усі фізичні параметри реального військового обладнання за інформацією з відкритих джерел і створив його ескізні проєкти, відтворюючи всі тонкощі обладнання. При цьому моделі постійно вдосконалюють.

Зазначається, що завдяки повній візуальній схожості інженерне обладнання вже довело свою ефективність. Моделі, які передали на головні напрямки фронту, вже не раз вводили в оману агресора, ставали його мішенями, рятуючи справжнє обладнання і життя українських захисників.