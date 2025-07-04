Інтерфакс-Україна
Події
11:39 04.07.2025

Склад видавництва "Наш Формат" в Києві постраждав внаслідок нічного російського обстрілу

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В результаті нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

"Сьогоднішня ніч для усіх українців була важкою. Росіяни вкотре били по Києву, внаслідок чого було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат", - написало видавництво в мережі Facebook, додавши фото пошкоджень.

Зазначається, що вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету, а також внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено.

"Але головне — ніхто не постраждав і всі живі. А залізо і бетон ми відновимо, книги додрукуємо", - підкреслили у видавництві.

У зв'язку з цим, в "Наш Формат" повідомили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень.

"Сайт і колцентр інтернет магазину працюють і ми готові відповісти на всі питання щодо замовлень. Плануємо відновити відправлення наступного тижня. Дякуємо усім читачам за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Теги: #видавництво #склад #атака_рф

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