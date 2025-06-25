Фармкомпанія "Інтерхім" підтримала ініціативу з відтворення маріупольського панно Алли Горської "Боривітер"

Фармацевтична компанія "Інтерхім" приєдналася до ініціативи "Боривітер. Відновлення" — масштабного арт-проєкту зі збереження культурної пам’яті, у рамках якого 15 митців відтворили ймовірно знищену російськими обстрілами мозаїку шістдесятниці Алли Горської у Маріуполі.

Як повідомила компанія у пресрелізі, символічна частинка нового панно, голова легендарного птаха, стала знаком участі "Інтерхіму" в ініціативі — компанія зберігатиме її як оберіг незламності та свободи.

"Ми долучилися до цього проєкту не лише як меценати, а у першу чергу як українці, небайдужі до своєї спадщини. Ми не знаємо, чи вцілів оригінал цієї чудової мозаїки, але ми докладемо всіх зусиль, аби вціліло те, що вона символізувала: жага до свободи та сили для відродження", — прокоментував ініціативу генеральний директор компанії Анатолій Редер.

Участь в ініціативі з відновлення культурної спадщини стала для "Інтерхіму" ще однією можливістю підтримати державу та громадян України в умовах війни. З перших днів повномасштабного вторгнення компанія зосередила зусилля на допомозі військовим, медикам, переселенцям та регіонам, що постраждали від бойових дій. Загалом від початку 2022 року "Інтерхім" спрямував на благодійність понад 250 млн грн.

Серед ключових напрямів благодійної діяльності компанії — забезпечення медикаментами, придбання техніки та обладнання для військових підрозділів, підтримка гуманітарних ініціатив. Компанія передала ліків та медичних виробів для Міноборони, Нацполіції, шпиталів, дитячих будинків та громад, що постраждали від війни, на суму майже 70 млн грн. За ініціативи "Інтерхім" були встановлені мобільні укриття у Миколаєві, Херсоні, Чернігові та Одесі, а в рамках проєктів United24 компанія профінансувала закупівлю морських дронів, систем оповіщення, евакуаційних медеваків.

Постійна допомога надається понад 40 бойовим підрозділам ЗСУ, й особливу увагу компанія приділяє підтримці військ протиповітряної оборони. "Інтерхім" профінансував створення станції радіоелектронної розвідки RPS-7 Inhul, передав FPV-дрони для ГУР, БПЛА Deltaquad Pro для ЗСУ, нічні приціли та прилади нічного бачення для підрозділів ППО і ВМС тощо. В цілому ж, з початку повномасштабного вторгнення, "Інтерхім" передав Силам оборони десятки потужних моторних човнів, сотні одиниць безпілотних літальних та наземних апаратів, автотранспорту, в тому числі евакуаційні та реанімобілі, обладнання для мобільних зенітних груп ППО, прожектори та системи РЕБ.

"Як фармацевтична компанія, "ІНТЕРХІМ" є стратегічною частиною національної системи охорони здоров’я. А як відповідальний український бізнес, ми є стратегічною частиною спротиву російській навалі. Обидві ці ролі доповнюють одне одну; підтримуючи армію, ми сприяємо підвищенню безпеки громадян, а турбуючись про громадян, ми допомагаємо формувати міцний тил для наших захисників", — підкреслив Редер.

Наразі "Інтерхім" зберігає курс на стратегічну благодійність та системну підтримку фондів, громадських організацій, шкіл, лікарень та культурних інституцій. Серед партнерів та бенефіціарів ініціатив компанії — United24, Ukraine WOW, БФ "Корпорація монстрів", "Південний вітер", Фонд Притули, Технарі, Дорога додому, Червоний Хрест, Федерація єврейських громад Півдня України, Одеський оперний театр та десятки інших.