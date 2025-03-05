В аптеках вже бачимо зниження цін на ліки, для фармвиробників зробити це було дуже непросто, але головне, що люди це відчувають - гендиректор «Інтерхіму»

Генеральний директор фармкомпанії «Інтерхім» Анатолій Редер в бліц-інтерв’ю розповів агентству «Інтерфакс-Україна», як компанія відреагувала на рішення РНБО про зниження роздрібних цін на лікарські засоби, які входять до ТОП-100 найбільш популярних препаратів. До переліку ТОП-100 увійшли 10 препаратів (18 товарних позицій) виробництва «Інтерхіму». Ці препарати формують близько 40% загального обсягу продажів компанії.

Текст: Ганна Левченко

- Ми бачимо, що ціни в аптеках на ТОП-100 найпопулярніших препаратів з 1 березня дійсно знизились.

- Так, ціни на препарати з ТОП-100, які виробляє «Інтерхім», ми знизили ще з 24 лютого. Зокрема, в наших аптеках ми це зробили не лише щодо власного асортименту, але й за рештою позицій ТОП-100. З 1 березня покупці мають змогу придбати ці препарати вже за зниженою ціною.

- Ви сказали, що для фармвиробників піти на такий крок було непросто. В чому полягала складність?

- Вітчизняні виробники підтримали рішення президента й уряду, чітко задекларувавши, що ми усвідомлено підемо назустріч. Якщо б такі кроки від нас вимагалися в інші часи, не на тлі тривалої війни, скажу відверто, не знаю, як би ми це змогли здійснити на практиці. Знизити ціни було надзвичайно складно з двох причин – передусім через те, що це доволі суттєве зниження, по-друге - здійснювати довелося все майже за один день. А це означає, що ми не тільки переоцінили весь складський залишок продукції на складах підприємства, а також забезпечили відповідне зниження товару «в ринковому каналі», зокрема на складах дистриб’юторів. І так зробили всі виробники ТОП-100 препаратів, діяли консолідовано. Хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що весь цей процес одночасного зниження цін є комплексним, доволі складним не тільки фінансово, він складний регуляторно та надскладний організаційно. Тому здійснити його було, без перебільшення, дуже непросто.

- Як саме ви сприяли зниженню цін в ринковому каналі?

- Ми розглядали різні регуляторно врегульовані механізми, і ми задіяли найбільш прозорий та зручний для всіх сторін. В підсумку, вважаю, всі задоволені, жоден дистриб’ютор не залишився за бортом, і два більших, і середні, і невеликі, й наші регіональні партнери. Суто технічно це було завдання із зірочкою для всіх. Але впорались, як і обіцяли.

- Що ви очікуєте найближчим часом на ринку, чи зміниться структура продажів?

- Це дуже складно прогнозувати, надто багато запитань. Не думаю, що відвідувачі аптек почнуть скуповувати здешевілі препарати понад реальну потребу. Для нас було важливо зробити те, що обіцяно, і щоб наші громадяни це реально відчули, відчули економію коштів, які вони мусять витрачати на ліки. Що важливо: держава пішла за шляхом зниження цін зокрема на ТОП-100 препаратів за обсягами продажів. Тобто саме на ці препарати громадяни витрачають найбільшу кількість власних коштів. Відповідно, зниження цін на ці ліки має принести суттєві позитивні зміни, підтримку та економію бюджету в першу чергу малозабезпечених громадян.

- Як ви оцінюєте запропоновані державою регуляторні зміни?

- Держава впроваджує системні регуляції, запропонований певний комбінаційний регуляторний механізм. Думаю, це не вирішить одночасно всіх проблемних питань, але це вже вибудовує підвалини важливого для галузі балансу.

- Отже ми можемо говорити, що зараз, завдяки консолідованим діям держави та бізнесу, фармринок стає більш конкурентним?

- Важливо, що ми маємо шанс позбутися викривлень на ринку на користь тих чи інших препаратів, виробників, продавців. Ми зможемо повернутися до категорій «якість», «терапевтична ефективність», «впізнаваність та довіра споживачів», «професійна репутація», тобто до того, що, на моє переконання, має бути насправді.

Найважливіше, що я хотів сказати, що всі ми - фармвиробники, дистриб’ютори, аптечні мережі - живемо в нашій країні, ми її частина. Ми такі самі покупці ліків, коли вони нам необхідні, як і решта українців. Ми усвідомлюємо, що ситуація в країні дуже непроста, і розуміємо, що складна та болісна трансформація ринку потрібна, і вона задля блага пацієнтів. Тому мусимо мати чіткі цілі та робити конкретні дії, які вже відчутні.