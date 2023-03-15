Події

09:27 15.03.2023

У Миколаєві розпочала роботу Юрта незламності, яка також діятиме як центр казахської культури

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У Миколаєві розпочала роботу Юрта незламності, яка також діятиме як центр казахської культури

У Миколаєві розпочала роботу Юрта незламності, яка діятиме не лише як Пункт незламності, а й як центр казахської культури, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Проєкт реалізується за ініціативи голови депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан у Верховній Раді народного депутата України Сергія Нагорняка та казахського бізнесмена Даулета Нуржанова. До Миколаєва придбав та доставив юрту меценат Айдос Мукатаєв", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Миколаїв та наша область - самі є такою собі юртою незламності. Встановлений пункт – один із перших кроків нашої співпраці, яка даватиме плідні результати. У нас уже є плани на відбудову регіону, взаємодію між бізнесом, що в майбутньому допоможе створити більше робочих місяць", - наголосив Кім.

 

Теги: #казахстан #миколаїв #пункт_незламності

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