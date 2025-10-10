«Пункти незламності» UKRNAFTA працюють: як знайти найближчий до вас

«Пункти незламності» АЗК UKRNAFTA допоможуть українцям у період відключень світла.

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у місті Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Щоб стабілізувати ситуацію, у вказаних регіонах наразі аварійні відключення. Зараз енергетики працюють, щоб відновити стабільне електропостачання.

Усі наші 663 АЗК продовжують працювати - там можна заправити автівку, а, також, придбати пальне для генератора.

360 АЗК працюють в режимі «пунктів незламності»: там встановлені додаткові генератори і є можливість:

• зігрітися;

• випити гарячого чаю чи кави;

• зарядити телефон;

• отримати доступ до інтернету.

Бережіть себе та своїх близьких!

Адреси пунктів незламності на АЗК UKRNAFTA.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.