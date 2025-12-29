У 19-му армійському корпусі спростували ворожу інформацію щодо Костянтинівки

Твердження про контроль російським окупантами частини Костянтинівки є неправдивим, Сили оборони нищать ворога на підступах до міста, повідомили у 19-му армійському корпусі.

"Кремль знову намагається видати бажане за дійсне та заявляє про "успіхи" російської армії на полі бою. Проте жодна з цих тез не підтверджується фактами. Міфом є і твердження про нібито контроль над частиною Костянтинівки. Наші військовослужбовці впевнено утримують оборону та нищать ворога на підступах до міста", - йдеться у повідомленні на сторінці 19-го ак у Facebook.

Втім ситуація на костянтинівському напрямку залишається складною, ворог постійно здійснює атакувальні дії.

"Протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку росіяни 26 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка. Ворог здійснив 317 обстрілів позицій наших військ, з них ‒ 4 авіаційні удари та 6 – КАБ", - повідомляється в оперативному зведенні.

Попри це бійці 19-го ак завдають суттєвих втрат окупантам. Так, безповоротні втрати ворога за минулу добу становили 45 окупантів.

"Загалом минулої доби ворожі втрати становили: 85 од. особового складу; 535 БпЛА; один міномет; шість одиниць автотранспорту; сім наземних роботизованих комплексів; одна одиниця РЕБ; п'ять квадроциклів/мотоциклів та 15 антен", - доповіли у зведенні.