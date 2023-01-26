Превентивні відключення електроенергії через загрозу ракетних атак застосовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях - ДТЕК

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, що дозволяє уникнути суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - йдеться в повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у четвер вранці після оголошення в Україні повітряної тривоги.