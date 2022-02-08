Телеком

11:29 08.02.2022

Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

1 хв читати
Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму, в межах якої всі вакциновані українці віком від 60 років можуть отримати безоплатний смартфон і пільговий тариф.

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму - всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", - сказав він під час "Дія Саміт" у вівторок.

Теги: #смартфон #зеленський #дія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 08.02.2022
Зеленський про проєкт "Дія": Обіцяного три роки чекають, а ми зробили чимало за два

Зеленський про проєкт "Дія": Обіцяного три роки чекають, а ми зробили чимало за два

11:55 08.02.2022
Наразі до "Дія.City" вже приєднуються й іноземні компанії - Зеленський

Наразі до "Дія.City" вже приєднуються й іноземні компанії - Зеленський

11:54 08.02.2022
Зеленська анонсувала запуск у березні "Дія. Безбар'єрність"

Зеленська анонсувала запуск у березні "Дія. Безбар'єрність"

11:37 08.02.2022
Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

11:33 08.02.2022
Зеленський запустив дебютне цифрове опитування як частину цифрового народовладдя

Зеленський запустив дебютне цифрове опитування як частину цифрового народовладдя

19:25 07.02.2022
Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

13:24 07.02.2022
Питання участі Зеленського в Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується

Питання участі Зеленського в Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується

16:32 05.02.2022
Зеленський висловлює жаль, що Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19, бажає їм якнайшвидшого одужання

Зеленський висловлює жаль, що Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19, бажає їм якнайшвидшого одужання

15:00 05.02.2022
Глава Євроради обговорив із Зеленським ситуацію в регіоні

Глава Євроради обговорив із Зеленським ситуацію в регіоні

14:47 04.02.2022
Зеленський і Чапутова домовилися про переговори щодо збільшення транспортування газу зі Словаччини

Зеленський і Чапутова домовилися про переговори щодо збільшення транспортування газу зі Словаччини

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку

Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

Мінцифри найближчим часом запустить послугу єЗахист у "Дії"

Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

ОСТАННЄ

ВР найближчим часом ухвалить низку законів про цифровізацію - Стефанчук

Зеленський обговорив із представниками ІТ-індустрії запуск "Дія City"

Британія оштрафувала Meta у зв'язку з купівлею GIF-платформи Giphy

Авіаперевізник Supernova почне доставляти посилки "Нової пошти" у вересні - співвласник групи компаній

Платіжна система Novapay у 2021 році збільшила кількість переказів на 47%

"Нова пошта" планує до 2025 року перевести на БДФ-контейнери всю логістику - директор

"Нова пошта" відкрила автоматизований термінал у Дніпрі за EUR28,5 млн

Журналістам Deutsche Welle заборонено допуск до Держдуми

Москва припиняє мовлення в РФ Deutsche Welle у відповідь на заборону RT DE у ФРН

Київ побудував інфраструктуру для IoT, планує встановлення датчиків і запуск "розумних" рішень для міста

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА