Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму, в межах якої всі вакциновані українці віком від 60 років можуть отримати безоплатний смартфон і пільговий тариф.

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму - всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", - сказав він під час "Дія Саміт" у вівторок.