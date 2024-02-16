Франція надасть Україні допомогу у розмірі 3 млрд євро цього року, яка триватиме протягом 10 років - Жовква

Франція надасть Україні допомогу у розмірі 3 млрд євро цього року, яка триватиме протягом 10 років, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, виділивши низку переваг щодо підписаного між країнами договору про співпрацю.

"Третя подібна угода на виконання Спільної декларації G7. На шляху до укладання документа – чотири раунди двосторонніх переговорів, незліченна кількість консультацій та телефонних дзвінків. Є амбітний результат. Безпечна Угода з Францією має низку своїх конкурентних переваг", - написав він у фейсбуці.

Зокрема, за його словами, це є чіткою підтримкою членства України в НАТО. "Франція підтверджує, що майбутній вступ України до НАТО зробить внесок у мир і стабільність у всій Європі. Ми координуватимемо і посилюватимемо спільні зусилля для підтримки вступу України до НАТО", - зазначив він.

Також він зазначив, що основними складовими зобов'язань безпеки від Франції є всебічна допомога Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності, підтримка економічного відновлення, запобігання та активне стримування будь-якої нової агресії з боку РФ, а також підтримка інтеграції України до ЄС та НАТО.

Жовква також виділив окремі положення Угоди, присвячені співпраці у сфері інформаційної та кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, співпраці у сфері розвідки та контррозвідки, а також протидії оргзлочинності.

Крім того, у Договорі закріплено конкретні обсяги підтримки, зокрема, що у 2024 році Франція надасть Україні до 3 млрд євро військової допомоги. Жовква наголосив, що ця підтримка триватиме протягом 10 років дії Угоди.

Також, за словами Жовкви, як і з іншими партнерами, зафіксовано механізм екстрених консультацій та належного реагування протягом 24 годин у разі можливого майбутнього збройного нападу РФ.

У Договорі є також "потужний військовий блок", який передбачає надання Україні допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання у сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет, але не обмежуючись, ППО, артилерії, далекобійним засобам ураження, бронетехніці, повітряних критично важливих можливостей. "Особливу увагу слід звернути саме на далекобійну зброю та бойову авіацію", - наголосив заступник голови ВП.

Водночас, за словами Жовкви, окремий блок співробітництва у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК) передбачає сприяння Франції у розвитку оборонно-промислової бази України. Зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на території України та спільного виробництва для виготовлення пріоритетних видів озброєння та боєприпасів.

Жовква також наголосив на "сильних положеннях про механізм компенсації збитків, завданих російською агресією, використання російських активів, а також окремий санкційний блок, де передбачені санкції не тільки проти РФ, а й інших держав-агресорів".

"Притягнення РФ до відповідальності передбачає підтримку роботи Офісу Генпрокурора та МКС, а також участь у роботі Core Group щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України", додав Жовква.

"Безпечні зобов'язання Франції лише прискорюють шлях України до НАТО. І це лише початок", - підсумував він.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.