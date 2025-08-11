Інтерфакс-Україна
14:04 11.08.2025

Прикордонники затримали батька і сина, які облаштували вантажівки для незаконного переправлення порушників через кордон – ДСНС

На околиці Ізмаїла прикордонники викрили схованки, які батько й син облаштували у вантажівках, щоб переправити порушників до Румунії, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп, знайшли трьох осіб із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей. Під час руху вони сиділи у кабінах, а перед блокпостами ховалися в небезпечних відсіках без вентиляції, ризикуючи здоров’ям і життям", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що документів для законного перетину кордону ніхто не мав, а за "подорож" кожен мав заплатити по $8000.

Щодо батька і сина відкрито кримінальне провадження, а на "пасажирів" складені адмінпротоколи.

