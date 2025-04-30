Зеленський відзначив держнагородами воїнів-прикордонників

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів-прикордонників з нагоди їхнього професійного дня.

"Сьогодні день нашої вдячності кожному і кожній, хто служить в лавах Державної прикордонної служби України. Тисячі воїнів, які захищають наш кордон, які разом з усіма іншими елементами сил оборони та безпеки України тримають фронт. Це постійна протидія ДРГ Ворога. Контроль за ситуацією та рухом російських сил поблизу нашого кордону. Блискуча робота розвідки Державної прикордонної служби", - сказав Зеленський під час церемонії вручення нагород.

Президент також відзначив активні дії та стійкість штурмових бригад "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "ГАРТ" та загону "Дозор", а також Сумського, Харківського, Чернігівського, Херсонського прикордонних загонів і підрозділів морської охорони, прикордонниї комендатур швидкого реагування з Львівського, Житомирського, Чобського, Ізмайлівського, Волинського, Білгород-Дністровського загонів.

За словами Зеленського, за роки захисту України відзначені нагородами 4 250 воїнів, 29 прикордонників відзначені званням "Герой України", 17 з них отримали це звання посмертно.

Президент попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів.