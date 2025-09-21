Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

Правоохоронці затримали дев'ятьох правопорушників, що вчинили бійку пізно ввечері суботи в одному з районів у Києві, повідомила пресслужба столичної поліції.

"Вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці після закриття розважального закладу", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також вирішується питання правової кваліфікації події.