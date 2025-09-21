Інтерфакс-Україна
Події
08:42 21.09.2025

Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

1 хв читати
Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

Правоохоронці затримали дев'ятьох правопорушників, що вчинили бійку пізно ввечері суботи в одному з районів у Києві, повідомила пресслужба столичної поліції.

"Вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці після закриття розважального закладу", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також вирішується питання правової кваліфікації події.

 

Теги: #київ #затримання #порушники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 19.09.2025
Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

16:31 19.09.2025
У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

15:34 19.09.2025
Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

13:17 19.09.2025
Глава МЗС Литви прибув до Києва

Глава МЗС Литви прибув до Києва

10:27 19.09.2025
СБУ затримала чотирьох мешканців Донеччини та Дніпропетровщини за передачу окупантам даних про систему оборони

СБУ затримала чотирьох мешканців Донеччини та Дніпропетровщини за передачу окупантам даних про систему оборони

09:53 19.09.2025
На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

09:16 19.09.2025
У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

08:55 19.09.2025
У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

08:07 19.09.2025
У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

02:00 19.09.2025
У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

ВАЖЛИВЕ

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

ОСТАННЄ

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

21 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Франції посилять реагування на антисемітські прояви - Макрон

Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння дрона на Чернігівщині

Кіберполіція та МВС попередили про нову схему онлайн-шахрайства з продажем авто

Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА