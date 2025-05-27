Інтерфакс-Україна
Події
13:27 27.05.2025

На Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили порушників

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Прикордонники затримали на Одеський області водіїв з Молдови, які перевозили порушників, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Оперативники відділу внутрішньої безпеки… "Південь" ДПСУ спільно зі співробітниками ВБ УСБУ в Одеській області та Нацполіцією затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити через держкордон чоловіка призовного віку. Останній заплатив $8 тис за "прихований" проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови: порушника сховали у відсіку для інструменту", - йдеться в повідомленні в Телеграмі відомства в понеділок.

Як з'ясувалося, водії таким чином вели цілий бізнес, підшуковуючи "клієнтів" через месенджери. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

 

Теги: #дпсу #порушники #молдова

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