На Одещині затримали водіїв з Молдови, які перевозили порушників

Прикордонники затримали на Одеський області водіїв з Молдови, які перевозили порушників, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Оперативники відділу внутрішньої безпеки… "Південь" ДПСУ спільно зі співробітниками ВБ УСБУ в Одеській області та Нацполіцією затримали двох громадян Молдови, які намагалися переправити через держкордон чоловіка призовного віку. Останній заплатив $8 тис за "прихований" проїзд рейсовим автобусом комерційної компанії, що здійснює перевезення до Молдови: порушника сховали у відсіку для інструменту", - йдеться в повідомленні в Телеграмі відомства в понеділок.

Як з'ясувалося, водії таким чином вели цілий бізнес, підшуковуючи "клієнтів" через месенджери. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.