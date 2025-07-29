"Укрзалізниця" виявила лише 0,1% порушників під час перевірок пасажирів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) виявило лише 0,1% порушників від усіх подорожуючих під час перевірок, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з 25 липня компанія перевірила понад 300 поїздів і звірила понад 41,6 тис. документів.

"Результат: на більшості станцій та в поїздах фактично без порушень. Загальна частка порушників - всього 0,1% від усіх подорожуючих", - йдеться в телеграм-каналі УЗ у вівторок.

В компанії додали, що до поїздів було не допущено 38 пасажирів, які не мали квитків, трьох пасажирів, які мали невідповідність у документах, та кількох осіб, які відмовлялися показати документи або не мали їх.