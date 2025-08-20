Жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля не доставлений до шкіл - голова комітету Ради

Фото: МОН

Жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля не доставлений на сьогодні до шкіл, а договори на друк укладено лише на 6,5 тис., голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Щодо підручників для дітей з особливими потребами. На цей рік було передбачено кошти з державного бюджету на друк 30 тисяч підручників шрифтом Брайля. Фактично укладено 6 договорів на друк 6 549 примірників. Із них станом на сьогодні до шкіл поки не доставлено жодного", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він підкреслив, що для дітей із порушеннями зору підручники шрифтом Брайля – це єдиний можливий інструмент навчання.

"Відсутність цих книжок означає, що учні з особливими освітніми потребами фактично можуть бути позбавлені доступу до освіти на рівних умовах, що суперечить і Конституції України, і міжнародним конвенціям, які ми ратифікували", - додав голова комітету.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих поки доставлено до шкіл.